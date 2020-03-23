Kukla oyunları ve masallar YouTube kanalından izlenebilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kukla oyunları ve masallar YouTube kanalından izlenebilecek - Son Dakika

Kukla oyunları ve masallar YouTube kanalından izlenebilecek

6 saat önce

Lüleburgaz ilçesinde bir kuklaevi sahibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrısına destek amacıyla, kukla oyunları ve masallarını YouTube kanalından yayınladı.

Kukla oyunları ve masallar YouTube kanalından izlenebilecek, System.String[]

Lüleburgaz ilçesinde bir kuklaevi sahibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrısına destek amacıyla, kukla oyunları ve masallarını YouTube kanalından yayınladı.

Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan çocuklar için Uçaneller Kuklaevi Genel Sanat Yönetmeni Mesut Sarıoğlu ve oyuncu eşi Bircan Sarıoğlu, "Evde kal tiyatrosuz ve masalsız kalma" sloganıyla kukla oyunları ve masallarını çocuklara internet ortamında ulaştırma kararı aldı.

YouTube kanalı açan Sarıoğlu, oyun ve masalları kanala yükleyerek izlemeye sundu.

İlk etapta "Kırmızı Başlıklı Kız" ve "Altın Top" adlı çocuk kukla oyunlarını ve "Deve ile Fare" adlı masalı yayınlayan Sarıoğlu, çocukların boş vakitlerini kültür ve sanat ortamında geçirmelerini hedefliyor.

Sarıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuk ve yetişkin fark etmeden, koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan tüm vatandaşlar için YouTube kanalında paylaşımlar yaptıklarını belirtti.

Dünyanın en zor zamanlarından birine tanıklık edildiğini aktaran Sarıoğlu, tedbirler kapsamında sergileyemedikleri oyunları internet ortamında çocuklara ulaştırdıklarını söyledi.

Sarıoğlu, şöyle devam etti:

"Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Biz de Uçaneller Kuklaevi olarak bir katkı vermek istedik. Çocuklarımız evde. Onlar için oyunlarımızı ve yeni okumaya başladığımız masallarımızı YouTube kanalımıza yükledik. Belki çocuklarla bu yolla uzaktan iletişime geçebiliriz diye düşündük. Eğer çocuklarımız okudukları masalları çekerlerse bu kanaldan arkadaşlarına ulaşmaları için onları da yayınlayacağız. Bugünler geçecek, herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse, sınırları içerisinde kalırsa bu sorunu hep beraber atlatacağımızı düşünüyoruz. Sanatçı olarak üzerimize düşen görevi yerine getirdiğimizi düşünüyoruz."

Koronavirüs, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:36 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti
Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs tepkisi Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı         
18:06
Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti         
16:51
İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor         
16:23
İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi         
15:55
"Evde kal" çağrısı yapan Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde görüntülendi         
10:13
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek         
09:52
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor         
09:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı         
09:23
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor         
09:17
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
09:10
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak         
16:44
Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım         
13:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 23:06:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kukla oyunları ve masallar YouTube kanalından izlenebilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]