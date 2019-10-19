Son Dakika Haberleri: Kukla tiyatroları başkentlilerle buluştu
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Kukla tiyatroları başkentlilerle buluştu

13 dakika önce

"Kukla sadece çocuklar için değildir" sloganıyla düzenlenen "5. Uluslararası Ankara Kukla Festivali" kapsamında, "Ana Yüreği" adlı oyun başkentlilerle buluştu.

Kukla tiyatroları başkentlilerle buluştu, System.String[]

"Kukla sadece çocuklar için değildir" sloganıyla düzenlenen "5. Uluslararası Ankara Kukla Festivali" kapsamında, "Ana Yüreği" adlı oyun başkentlilerle buluştu.

Başkentte bu yıl beşincisi düzenlenen, Kazakistan, Ukrayna, Rusya, Türkiye, Bulgaristan, Almanya, İsrail, Moldova, Karadağ'dan kukla sanatçılarının katıldığı festival bugün başladı.

Festival kapsamında, Kazakistan Almaty Devlet Kukla Tiyatrosu tarafından Tiyatro Tempo Sahnesi'nde, anne ile çocuk arasındaki ilişkinin anlatıldığı "Ana Yüreği" adlı oyun izleyicinin beğenisine sunuldu.

"Kukla sadece çocuklar için değildir" sloganıyla düzenlenen, 19 farklı kukla tiyatrosunun sahneleneceği festivalde, yetişkinler için de 4 oyun sergilenecek.

Rusya ve Almanya'dan gelen sanatçılar, kukla tiyatrosu metin yazarlığı ile kukla dans ve hareketlerine ilişkin Ankara ve Bilkent üniversitelerinin tiyatro bölümlerinde atölye çalışmaları yapacak.

Etkinlikler kapsamında, "Kuklalar ve Kuklacılar" fotoğraf sergisi ile çocukların kukla tiyatrosuna ilişkin resimlerinden oluşan iki sergi açılacak.

Festival, 27 Ekim Pazar günü sahnelenecek "İyi ki Doğdun Karagöz" adlı oyunla sona erecek.

Ankara, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:14 Kaynak: AA
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