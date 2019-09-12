Son Dakika Haberleri: Kuklalar Lüleburgazlı çocukların ilgi odağı
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Kuklalar Lüleburgazlı çocukların ilgi odağı

1 saat önce

Yıldız Çocuk Kukla Atölyesi Çocuk Kulübü tarafından haftanın 3 günü düzenlenen ipli kukla gösterisi, çocukların ilgi odağı oluyor.

Kuklalar Lüleburgazlı çocukların ilgi odağı, System.String[]

Yıldız Çocuk Kukla Atölyesi Çocuk Kulübü tarafından haftanın 3 günü düzenlenen ipli kukla gösterisi, çocukların ilgi odağı oluyor.


Lüleburgaz'da Çocuk Sokağı olarak bilinen, şimdiki adıyla Çocuk Hakları Sokağı'nda pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 18.00-20.00 saatlerinde gerçekleştirilen gösteriler hem çocuklar hem de aileleri tarafından beğeniyle izleniyor.


Lüleburgazlı minikler kukla sanatçısının sergilediği gösterileri aileleri ile birlikte izleyerek büyük keyif alıyor. Kukla sanatçısından kuklaların nasıl oynatıldığını da öğrenme fırsatı bulan minikler, keyifli vakit geçirmenin yanı sıra hayal güçlerini de geliştiriyor.


Çocuklara yönelik bu tarz etkinliklerin onların gelişiminde önemli rolü olduğunu belirten anne ve babalar, etkinliği düzenleyen Lüleburgaz Belediyesi'ne teşekkür ettiler. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:05 Kaynak: İHA
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