Kuklalara Dönüşen Tahta Kaşıklar
2 saat önce
Edirne'de, Enez Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, tahta kaşıkları büyük bir heyecanla kuklalara dönüştürdü.
Edirne
'de, Enez
Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, tahta kaşıkları büyük bir heyecanla kuklalara dönüştürdü.
Enez Cumhuriyet İlkokulunda öğrenim gören 3/A sınıfı öğrencileri Türkçe dersinde Tahta Kaşıktan Kukla Yapalım okuma metni kapsamında sınıf öğretmenleri Ayşe Güney
koordinesinde evlerinden getirmiş oldukları tahta kaşıkları kuklalara dönüştürdü.
Etkinlik kapsamında öğrenciler senaryo yazma çalışması da yaptı. Yazmış oldukları senaryolar ile kuklaları oynatan çocuklar eğlenirken el becerilerinin ve hayal dünyalarının gelişmesine katkıda bulunuldu. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:52 Kaynak: İHA
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