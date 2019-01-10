Son Dakika Haberleri: Kuklalara Dönüşen Tahta Kaşıklar

Kuklalara Dönüşen Tahta Kaşıklar

2 saat önce

Edirne'de, Enez Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, tahta kaşıkları büyük bir heyecanla kuklalara dönüştürdü.

Kuklalara Dönüşen Tahta Kaşıklar, System.String[]
Edirne'de, Enez Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, tahta kaşıkları büyük bir heyecanla kuklalara dönüştürdü.

Enez Cumhuriyet İlkokulunda öğrenim gören 3/A sınıfı öğrencileri Türkçe dersinde Tahta Kaşıktan Kukla Yapalım okuma metni kapsamında sınıf öğretmenleri Ayşe Güney koordinesinde evlerinden getirmiş oldukları tahta kaşıkları kuklalara dönüştürdü.

Etkinlik kapsamında öğrenciler senaryo yazma çalışması da yaptı. Yazmış oldukları senaryolar ile kuklaları oynatan çocuklar eğlenirken el becerilerinin ve hayal dünyalarının gelişmesine katkıda bulunuldu. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:52 Kaynak: İHA

Edirne, Enez, Güncel
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