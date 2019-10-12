Son Dakika Haberleri: Kuklaları kendi yapıyor, okullarda oynatıyor
Son Dakika Kültür Sanat Kuklaları kendi yapıyor, okullarda oynatıyor

Kuklaları kendi yapıyor, okullarda oynatıyor

9 dakika önce

BARTIN'da, Aykan Sağ (45), hayalini gerçekleştirerek kukla atölyesi kurdu.

Kuklaları kendi yapıyor, okullarda oynatıyor, System.String[]
BARTIN'da, Aykan Sağ (45), hayalini gerçekleştirerek kukla atölyesi kurdu. Aykan Sağ, 3 yıldır kendi yaptığı kuklaları oynatarak, kaybolmaya yüz tutan sanatı çocuklara sevdirmeye çalışıyor.

Bartın'da yaşayan 2 çocuk babası Aykan Sağ, yerel bir gazetede çalışırken, 29 yıldan bu yana da tiyatroyla bağını hiç koparmadı. Aykan Sağ, unutulmaya yüz tutan kukla sanatına yöneldi. Sevdiği işi yapmak isteyen Aykan Sağ, 2016 yılında işinden istifa ederek kukla atölyesi açtı. 3 yıldır kukla üretimi yapan Sağ, atölyede çocukları eğlendirmek ve gelişimlerini sağlamak için kukla üretiyor. Sağ, 50 metrekarelik atölyesinde şimdi Barış Manço'nun kuklasını yapmaya koyuldu. Masal kahramanları, film karakterlerinin de kuklasını yapan Sağ, şehir şehir gezerek, oyunlar oynuyor. Hacivat ile Karagöz oyununu da Ramazan aylarında ve festivallerde gösterime sunan Sağ, 'Cancan' ismini verdiği kukla ve 5 adet ipli kukla ile de müzikal gösteri yapıyor.

Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirten Aykan Sağ, "29 yıl tiyatro oyunculuğu ve yönetmenliğini yaptım. Çocukluktan bu yana hep kuklalara karşı ilgim vardı. Bir gün karar verdim. İşimden istifa ettim. Sonra gece gündüz çalışarak, hayalimdeki kuklaları tek tek yaparak işimi oturtmaya başladım. Kuklalarının bütün tasarımlarını kostüm ve diğer gereksinimlerini hepsini ben hazırlayıp, son şeklini veriyorum. Sonra kuklalarımı festivallerde özel günlerde oynatıyorum. ve çocuklarla olmaktan çok mutlu oluyorum." dedi.

Unutulmaya yüz tutan sanatı yaşattığını ifade eden Sağ, "Hiç olmazsa unutulmaya yüz tutmuş bu sanatı bir nebze de olsa yaşatırken, çocukların da zihninde yer etmiş oluyorum. Bu da beni sevindiriyor. Evimin geçimini tamamen bundan karşılıyorum. En çok mutlu olduğum işi yapıyorum. Bütün herkese de tavsiyem sevdiği işi yapsınlar." diye konuştu.


- Bartın
Bartın, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski eşini satırla yaralayan saldırgana mahalleliden dayak
Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün! Teröristler böyle yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan milli takım mesajıyla sosyal medyada gündem oldu Buket Aydın'dan sınırdaki pozunu eleştiren Mehmet Bekaroğlu'na yanıt geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 11:02:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuklaları kendi yapıyor, okullarda oynatıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]