Kuklaların Efendisi'nden Orhan Hakalmaz'a sürpriz - Son Dakika
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Kuklaların Efendisi'nden Orhan Hakalmaz'a sürpriz

15.04.2022 14:21

Kuklaların Efendisi'nden Orhan Hakalmaz'a sürpriz 'Kuklaların Efendisi' olarak bilinen Adem Ocaktan, Türk Halk Müziği Sanatçısı Orhan Hakalmaz'a kukla gösterisi yaptı.

Kuklaların Efendisi'nden Orhan Hakalmaz'a sürpriz

KAYSERİ - 'Kuklaların Efendisi' olarak bilinen Adem Ocaktan, Türk Halk Müziği Sanatçısı Orhan Hakalmaz'a kukla gösterisi yaptı.

Katıldığı Yetenek Sizsiniz Yarışması'nda finale çıkan ve 'Kuklaların Efendisi' olarak bilinen Kayserili Adem Ocaktan, Halk Müziği Sanatçısı Orhan Hakalmaz ile bir araya geldi. Hakalmaz ile sohbet eden Ocaktan, daha sonra kukla ile bir gösteri yaptı. Hakalmaz ile diyaloglar izleyenleri gülümsetirken, türkü söylemeyi de ihmal etmedi.

Kuklaların Efendisi'nden Orhan Hakalmaz'a sürpriz
Kuklaların Efendisi'nden Orhan Hakalmaz'a sürpriz
Kuklaların Efendisi'nden Orhan Hakalmaz'a sürpriz

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Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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