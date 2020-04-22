"Kuklapella" korosundan 23 Nisan'da çocuklara özel kutlama

İnönü Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri tarafından koro müziğini tanıtmak amacıyla kuklalardan oluşturulan "Kuklapella" korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı özel kliple kutladı.

İnönü Üniversitesi Çok Sesli Koro Şefi Mehmet Güneş Açıkgöz'ün öncülüğünde oluşturulan koro, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip hazırladı.

Klipte, "Beto", "Ünisu", "Abdi", "Bozo" ve "Mukaddes" adı verilen kukla korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarak "23 Nisan kutlu olsun" adlı şarkıyı seslendirdi.

İnönü Üniversitesi Çok Sesli Koro Şefi Mehmet Güneş Açıkgöz, yazılı açıklamasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların coşkusunu paylaştıklarını belirtti.

Koronavirüs nedeniyle çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hazırladıkları kliple destek verdiklerini aktaran Açıkgöz, "Canlı gösterileri evlere taşımak ve çocuklarımızı yalnız bırakmamak amacıyla bir video klip hazırladık. Bu özel günde bizim sevgiyle ve heyecanla söylediğimiz şarkımızın her evde coşkuyla karşılanmasını ümit ediyor ve aydınlık geleceğimizin, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Klip, sosyal medyada paylaşılarak çocukların beğenisine sunuldu.