Kukuli Etkinliği Sömestr'da 67 Burda AVM'de - Son Dakika

Yeni nesil AVM'cilik anlayışıyla sektöre öncülük eden Esas Burda 67 AVM, sömestr tatilinde minik ziyaretçilerini Kukuli etkinlikleri ile karşıladı. Minikler, hafta sonu doyasıya eğlendi.



Açıldığı günden itibaren Zonguldak'ı eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren Esas 67 Burda AVM, sömestr tatilinde çocuklara eğlenceli ve keyifli bir dünyanın kapılarını araladı. Zonguldaklıları ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan Esas 67 Burda AVM, minik ziyaretçilerini TRT Çocuk ekranlarında severek izledikleri Kukuli çizgi filminin sevilen şarkılarından oluşan etkinlikler ile karşıladı. 18 - 19 Ocak tarihlerinde saat 15: 00, 17: 00 ve 18: 30'da ücretsiz olarak Esas 67 Burda AVM'de minik ziyaretçiler ile buluşan Kukuli etkinliğinde çocuklar, çok sevdikleri çizgi film karakteri Kukuli ve birbirinden eğlenceli ve öğretici çocuk şarkıları ile keyifli anlar yaşadı.



Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Esas 67 Burda AVM, çocuklara tatil keyfini doyasıya yaşatıyor. - ZONGULDAK