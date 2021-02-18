Kükürtlü 'iklim' için değişecek - Son Dakika

Kükürtlü 'iklim' için değişecek

18.02.2021 15:25
Kükürtlü 'iklim' için değişecek, System.String[]

İklim değişikliği ile mücadele konusunda Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesine imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kükürtlü Caddesi'ni Türkiye'nin ilk 'İklim Sokağı'na dönüştürecek.

İklim değişikliği ile mücadele konusunda Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesine imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kükürtlü Caddesi'ni Türkiye'nin ilk 'İklim Sokağı'na dönüştürecek. Kükürtlü Caddesi, hızlı kazanım projeleriyle alt yapıdan ulaşım ve aydınlatmaya kadar her yönüyle daha çevreci hale getirilecek.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında uluslararası, ulusal ve yerel politikalar geliştirilirken, bu konuda attığı adımlarla örnek uygulamaları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hollanda, Almanya, Finlandiya ve Danimarka'da da örnekleri bulunan 'İklim Sokağı' projesini Türkiye'de hayata geçiren ilk belediye oluyor. Novusens İnovasyon ve Girişimcilik Enstitüsü ile bu konuda çalışmaları başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bursa Teknik Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa Kent Konseyi, BEBKA Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası da destek veriyor.

Bursa'nın sürdürülebilir ve akıllı bir şehre dönüşümü yolculuğunda önemli bir adım olan ve 2 fazdan oluşan 'İklim Sokağı Hızlı Kazanım Projesi'nin birinci fazının ikinci çalıştayı Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanı Cüneyt Taşkesen, Akıllı Şehircilik Şube Müdürü Fatih İnkaya ile projenin tüm paydaşlarının katıldığı toplantıda, projenin uygulanacağı sokak belirlendi. İlk çalıştayda önerilen Cumhuriyet Caddesi'nden Ünlü Cadde'ye, Özlüce'den FSM Bulvarı'na kadar 28 cadde veya sokak projenin uygulanabilirliği açısından tek tek ele alındı. Yapılan değerlendirmede hızlı kazanım projelerinin uygulanabileceği alan olarak Kükürtlü Caddesi belirlendi. Konut ve ticaret alanlarıyla Avrupa'daki örneklere benzerlik gösteren Kükürtlü Caddesi'nin, Dünya Göz Hastanesi ile Kükürtlü Camii arasında kalan 900 metrelik bölümünde proje hayata geçirilecek. Projenin sunumunu Novusens firmasından Berrin Benli ve Melih Gezer yaparken, toplantıda karbon salınımı ölçümleme, güneş enerjisi kullanımı, akıllı sayaçlar, LED aydınlatma sistemleri, çöp toplama/ geri dönüşüm, sürdürülebilir mobilite ve mekansal planlama gibi farklı hızlı kazanım projelerinin hangilerinin Kükürtlü Caddesi'nde en hızlı şekilde uygulanabileceği ele aldı. Sokak sakinleri ve bu caddeyi kullanan vatandaşların da katkı koyacağı 2. Faz çalışmalarına Mart ayında başlanması planlanıyor.

"Emanete sahip çıkıyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı bir çevrenin en önemli öncelikleri olduğunu belirterek, daha temiz su, hava ve toprak için her türlü çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi. Çok maliyetli olmasına rağmen çevre ve altyapı yatırımlarından hiçbir taviz vermediklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Sahip olduğumuz kaynaklara, atalarımızdan miras değil, yeni nesilden emanet alınmış olarak bakıyoruz. Bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmak için de hiçbir yatırımdan kaçınmıyoruz. Doğal kaynakların korunması ve geleceğe taşınması için de iklim değişikliğiyle mücadele etmek çok önemli. Bu konuda Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planımız hazır. BEBKA'nın 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Konularında Kapasite Geliştirme' konulu Teknik Destek Projesi'ne iştirak ettik. Enerji verimliliğinin en iyi şekilde sağlanması ve temiz enerji kaynaklarına yönelme noktasında yatırımlarımız devam ediyor. Bölge sakinlerinin de bizzat içinde yer alacağı proje aynı zamanda ülkemizde ilk olması açısından da çok önemli" diye konuştu. - BURSA

Kükürtlü 'iklim' için değişecek
Kükürtlü 'iklim' için değişecek
Kükürtlü 'iklim' için değişecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kükürtlü 'iklim' için değişecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Internacional-Vasco de Gama maçında VAR sistemi bozuldu, ofsayttan gol geçerli sayıldı Son Dakika! Cumhurbaşkanı, "13 şehidin sorumlusu Erdoğan'dır" diyen Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, Crystal Palace'ın radarına girdi CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır? Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş
AK Parti kongresini karıştıran pankart: Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum AK Parti kongresini karıştıran pankart: Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum         
15:46
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı         
15:16
Bright Osayi-Samuel'den Mesut Özil ve Emre Belözoğlu itirafları: F.Bahçe'yi tercih etmemde etkili oldular Bright Osayi-Samuel'den Mesut Özil ve Emre Belözoğlu itirafları: F.Bahçe'yi tercih etmemde etkili oldular         
15:06
Hamile eşini hortumla döverek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet Hamile eşini hortumla döverek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet         
14:51
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı         
14:24
Çiçek Taksi'nin Mehmet'i Kerem Tarhan büyüdü! İşte son hali ve yeni mesleği Çiçek Taksi'nin Mehmet'i Kerem Tarhan büyüdü! İşte son hali ve yeni mesleği         
14:11
Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama         
13:53
Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar         
12:37
Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor         
11:50
İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi         
11:43
Dünya Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı         
11:02
Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor         
11:01
Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık         
10:20
Sosyal medyada başlayan Sosyal medyada başlayan "Maske sağlığa zararlıdır" propagandası büyük tepki çekti         
09:58
Aleyna Tilki'den Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var         
09:52
Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor         
09:12
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 16:12:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kükürtlü 'iklim' için değişecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei