Kükürtlü 'iklim' için değişecek - Son Dakika

Kükürtlü 'iklim' için değişecek

19.02.2021 00:57
Kükürtlü 'iklim' için değişecek, System.String[]

İklim değişikliği ile mücadele konusunda Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesine imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kükürtlü Caddesi'ni Türkiye'nin ilk 'İklim Sokağı'na dönüştürecek.

İklim değişikliği ile mücadele konusunda Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesine imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kükürtlü Caddesi'ni Türkiye'nin ilk 'İklim Sokağı'na dönüştürecek. Kükürtlü Caddesi, hızlı kazanım projeleriyle alt yapıdan ulaşım ve aydınlatmaya kadar her yönüyle daha çevreci hale getirilecek.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında uluslararası, ulusal ve yerel politikalar geliştirilirken, bu konuda attığı adımlarla örnek uygulamaları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hollanda, Almanya, Finlandiya ve Danimarka'da da örnekleri bulunan 'İklim Sokağı' projesini Türkiye'de hayata geçiren ilk belediye oluyor. Novusens İnovasyon ve Girişimcilik Enstitüsü ile bu konuda çalışmaları başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bursa Teknik Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa Kent Konseyi, BEBKA Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası da destek veriyor.

Bursa'nın sürdürülebilir ve akıllı bir şehre dönüşümü yolculuğunda önemli bir adım olan ve 2 fazdan oluşan 'İklim Sokağı Hızlı Kazanım Projesi'nin birinci fazının ikinci çalıştayı Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanı Cüneyt Taşkesen, Akıllı Şehircilik Şube Müdürü Fatih İnkaya ile projenin tüm paydaşlarının katıldığı toplantıda, projenin uygulanacağı sokak belirlendi. İlk çalıştayda önerilen Cumhuriyet Caddesi'nden Ünlü Cadde'ye, Özlüce'den FSM Bulvarı'na kadar 28 cadde veya sokak projenin uygulanabilirliği açısından tek tek ele alındı. Yapılan değerlendirmede hızlı kazanım projelerinin uygulanabileceği alan olarak Kükürtlü Caddesi belirlendi. Konut ve ticaret alanlarıyla Avrupa'daki örneklere benzerlik gösteren Kükürtlü Caddesi'nin, Dünya Göz Hastanesi ile Kükürtlü Camii arasında kalan 900 metrelik bölümünde proje hayata geçirilecek. Projenin sunumunu Novusens firmasından Berrin Benli ve Melih Gezer yaparken, toplantıda karbon salınımı ölçümleme, güneş enerjisi kullanımı, akıllı sayaçlar, LED aydınlatma sistemleri, çöp toplama/ geri dönüşüm, sürdürülebilir mobilite ve mekansal planlama gibi farklı hızlı kazanım projelerinin hangilerinin Kükürtlü Caddesi'nde en hızlı şekilde uygulanabileceği ele aldı. Sokak sakinleri ve bu caddeyi kullanan vatandaşların da katkı koyacağı 2. Faz çalışmalarına Mart ayında başlanması planlanıyor.

"Emanete sahip çıkıyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı bir çevrenin en önemli öncelikleri olduğunu belirterek, daha temiz su, hava ve toprak için her türlü çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi. Çok maliyetli olmasına rağmen çevre ve altyapı yatırımlarından hiçbir taviz vermediklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Sahip olduğumuz kaynaklara, atalarımızdan miras değil, yeni nesilden emanet alınmış olarak bakıyoruz. Bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmak için de hiçbir yatırımdan kaçınmıyoruz. Doğal kaynakların korunması ve geleceğe taşınması için de iklim değişikliğiyle mücadele etmek çok önemli. Bu konuda Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planımız hazır. BEBKA'nın 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Konularında Kapasite Geliştirme' konulu Teknik Destek Projesi'ne iştirak ettik. Enerji verimliliğinin en iyi şekilde sağlanması ve temiz enerji kaynaklarına yönelme noktasında yatırımlarımız devam ediyor. Bölge sakinlerinin de bizzat içinde yer alacağı proje aynı zamanda ülkemizde ilk olması açısından da çok önemli" diye konuştu. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kükürtlü 'iklim' için değişecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Teröristlere destek veren ABD, artık bunu gizlemiyor! Türkiye sınırına 600 metre uzaklıkta YPG ile ortak üs kuracak Eda Ece rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya'yı video paylaşımıyla ifşa etti Koronavirüs testlerinde görülmeme ihtimali olan yeni bir mutasyon keşfedildi Ünlü YouTuber Erkan Porçay'a 4 yıl hapis cezası Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük Gara şehidinin ailesinden yürek yakan açıklama: Açlıktan bir deri bir kemik kalmış, tanıyamadık çocuğumuzu "Kayağa gidiyorum" diyerek canına kıyan doktorun yazdığı 6 sayfalık mektubun tam metni ortaya çıktı Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı
Lille, evinde Ajax'a son dakikalarda yediği gollerle 2-1 yenildi Lille, evinde Ajax'a son dakikalarda yediği gollerle 2-1 yenildi         
00:54
Tarihi gün! NASA'nın uzay aracı Mars'a iniş yaptı Tarihi gün! NASA'nın uzay aracı Mars'a iniş yaptı         
23:57
İbo Show'un 14. bölüm konukları belli oldu! İmparator'un yeni imajı programın önüne geçti İbo Show'un 14. bölüm konukları belli oldu! İmparator'un yeni imajı programın önüne geçti         
23:21
Çırılçıplak poz veren yıldız basketbolcu Stephen Curry'nin eşi gelen yoruma sitem etti Çırılçıplak poz veren yıldız basketbolcu Stephen Curry'nin eşi gelen yoruma sitem etti         
22:14
Lüks otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak duvara çarptı, 5 kişi yanarak can verdi Lüks otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak duvara çarptı, 5 kişi yanarak can verdi         
21:03
Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sürpriz! Kucağına aldığı bebek milli sporcu olarak karşısına çıktı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sürpriz! Kucağına aldığı bebek milli sporcu olarak karşısına çıktı         
17:31
Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı         
15:16
Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı         
14:56
CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır? CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır?         
14:21
Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama         
13:53
Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar         
12:37
Dünya Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı         
11:02
Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık         
10:20
Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu "Yolun yolumuzdur şehzadem" sloganlarıyla karşılandı         
09:28
TBMM'de kabul edildi, uzman erbaşların emeklilik yaşı değişiyor TBMM'de kabul edildi, uzman erbaşların emeklilik yaşı değişiyor         
09:24
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Gara'da şehit düşen Yüzbaşı Burak Coşkun, PKK elebaşı Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı asmış Gara'da şehit düşen Yüzbaşı Burak Coşkun, PKK elebaşı Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı asmış         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2021 02:26:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kükürtlü 'iklim' için değişecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei