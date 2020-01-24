Kül dağındaki gölet, fotoğrafçılara doğal fon oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kül dağındaki gölet, fotoğrafçılara doğal fon oluyor - Son Dakika

Kül dağındaki gölet, fotoğrafçılara doğal fon oluyor

18 dakika önce

MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde elektrik üretimi için kullanılan kömürlerin kül halindeki atıklarının suyla karıştırılarak, boşaltıldığı bölgede oluşan gölet, fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Kül dağındaki gölet, fotoğrafçılara doğal fon oluyor, System.String[]

MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde elektrik üretimi için kullanılan kömürlerin kül halindeki atıklarının suyla karıştırılarak, boşaltıldığı bölgede oluşan gölet, fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Sağlık açısından girilmesi tehlikeli olan, mavi ve turkuaz rengiyle görenlerin hayran kaldığı 'kül göleti', havadan drone ile görüntülendi.

Yatağan'da 38 yıldır faaliyet gösteren termik santralde elektrik üretmek için kullanılan kömürlerin kül halindeki atıkları, santrale yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Kapubağ Mahallesi kırsalına dökülüyor. Yöre halkının 'kül dağı' olarak nitelediği, atık dökülen sahada yıllardır yağmur sularının birikmesiyle büyük gölet oluştu. Sağlık açısından tehlike oluşturması nedeniyle belediyece etrafına uyarı levhaları dikilen gölet, gün ışığına göre farklı saatlerde büründüğü mavi, yeşil ve turkuaz renklerle doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.Kültür turizmine katkı sağladıklarını belirten Muğla Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Murat Günay, "Burada bir gölet olduğunu biliyorduk. Daha önce hiç gelmedik. Çok güzel bir manzarayla karşılaştık. Fotoğraf çekmek isteyenler için güzel bir yer. Sabahın ilk anlarından beri burada fotoğraf çekiyoruz. Göletteki suya zararlı olması nedeniyle dokunmadık. Yatağan termik santralinin külleri buraya dökülüyor. Dernek olarak etkinlikler düzenliyoruz. İlginç yerlere fotoğraf turları düzenliyoruz. Kültür turizmine katkı sağladığımızı düşünüyorum. Ses getirecek güzel organizasyonlar yapmaya çalışıyoruz" dedi.


Yatağan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Amazon'un kurucusunun Bezos'un ardından başka önemli isimler de hacklenme riski altında iddiası
AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından "iğne kör etti" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da yangın paniği! Dumandan etkilenen 12 kişiden 3'ünün durumu ağır

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 09:07:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kül dağındaki gölet, fotoğrafçılara doğal fon oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]