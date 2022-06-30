Kül gölü fotoğrafçıların ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Kül gölü fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

30.06.2022 13:27
Kül gölü fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan termik santralde kullanılan kömür atıklarından oluşan kül dağının kıyısındaki gölet, mavi ve turkuaz rengi nedeniyle fotoğrafçıların uğrak mekanı oldu.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan termik santralde kullanılan kömür atıklarından oluşan kül dağının kıyısındaki gölet, mavi ve turkuaz rengi nedeniyle fotoğrafçıların uğrak mekanı oldu.

Yatağan'da 35 yıldır faaliyet gösteren termik santralde elektrik üretmek için kullanılan kömürlerin kül halindeki atıkları, santrale yaklaşık bir kilometre uzaktaki Kapubağ Mahallesi'nin kırsalına dökülüyor. Yöre halkının kül dağı olarak nitelediği atık dökülen sahada yıllardır yağmur sularının birikmesiyle gölet oluşturuyor. Sağlık açısından tehlike oluşturması nedeniyle tel örgü ile kapatılan gölet, gün ışığına göre farklı saatlerde büründüğü mavi, yeşil ve Turkuaz renkleriyle doğa fotoğrafçıları ve düğün fotoğrafçılarının ilgi odağı oldu. Yeni evlenecek çiftler ve fotoğraf tutkunları bölgeye gelerek, kül gölünde oluşan renkleri ve manzarayı fotoğraflamayı ihmal etmiyor.

(Aykut Kurt/İHA)

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Kaynak: İHA

Yatağan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kül gölü fotoğrafçıların ilgi odağı oldu - Son Dakika

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