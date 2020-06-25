"Kul hakkı yedim" diyen şahıs intihara kalkıştı - Son Dakika

"Kul hakkı yedim" diyen şahıs intihara kalkıştı

"Kul hakkı yedim" diye intihara kalkışan bir kişi, polisin yaklaşık 1 saatlik konuşma çabalarının ardından ikna edildi. İntihar etmek isteyen adam, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adana'da bir kişi köprü üzerinden Seyhan Nehri'ne atlayıp intihar edeceği sırada, polis ekipleri şahsı tutarak kurtardı. Köprüden nehre atlamak isteyen şahıs polislere "kul hakkı yedim" bu yüzden intihar edeceğim dediği öğrenildi.

Olay, Seyhan Nehri üzerindeki Tarsus- Adana- Gaziantep otoyolu Seyhan Viyadüğünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vatandaşlar köprü üzerinden nehre atlamak üzere olan bir kişi gördü. Bunun üzerine vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

POLİS İKNA İÇİN 1 SAAT UĞRAŞTI

Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seyhan Devriye Grup Amirliği ekipleri intihar girişiminde bulunan Bayram D. yanına gelerek şahsı ikna etme çalışmalarına başladı. Olay mahalline gönderilen uzlaştırmacı polis memuru ise yaklaşık 1 saat boyunca Bayram D. ile konuşarak ikna etmeye çalıştı.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Viyadükten nehre atlamakta kararlı olan Bayram D. polis ekipleri tarafından yakalanıp demir korkulukların öbür tarafına çekildi. Bayram D. ifadesi alınmak üzere Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.Öte yandan, Bayram D.'in polislere 'kul hakkı yedim' bu nedenle intihar edeceğim dediği öğrenildi.
Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:26 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Kul hakkı yedim' diyen şahıs intihara kalkıştı - Son Dakika
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