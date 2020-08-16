Kül kedisi göğe çıktı - Son Dakika

Dün akşam üzeri saat 20: 40 sıralarında Orhangazi ilçesi Keramet köyü mevkinde gök yüzünde kedi suretinde bulutları gören vatandaşlar bu anı kaçırmayıp cep telefonlarının kameralarıyla kaydedip ölümsüzleştirdi. Sosyal medyada paylaşılan kedi görünümlü bulutların fotoğrafını kısa sürede binlerce kişi beğenip paylaştı. Yaklaşık 1 saat gökyüzünde izlenen kedi siluetindeki bulut kümesi rüzgarın tesiriyle bir süre sonra dağılıp kayboldu. - BURSA

Bursa 'da akşam saatlerinde gök yüzünde beliren kedi görünümlü bulutlar vatandaşların büyük ilgisini çekti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları kısa sürede binlerce kişi beğendi.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 09:53

Kaynak: İHA

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