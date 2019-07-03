Kül olan odada bir tek Kuran-ı Kerim yanmadı
1 saat önce
SAMSUN'un Bafra ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:38 Kaynak: DHA
SAMSUN'un Bafra
ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında, evin odasındaki eşya kullanılamaz hale gelirken, sadece Kuran-ı Kerim
'in yanmadığı görüldü. Sabah
saatlerinde Altınkaya
Mahallesi'nde Soner Soruklu'ya ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi
Bafra İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yangında, evin bir odasındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Kül olan odada bulunan Kuran-ı Kerim ise yanmadı. İtfaiye ekipleri, Kuran-ı Kerim'i alarak yan odaya bıraktı. Yangının çıkış nedenini araştırılıyor.
- Bafra
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