Kul Olma Noktasında Kadın ve Erkek Allah İndinde Eş Değerdir"

Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, "İslamın şartı kadına 5, erkeğe de 5'tir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, "İslamın şartı kadına 5, erkeğe de 5'tir. İmanın esasları kadın için de 6, erkek için de 6'dır. Bu, Allah katında eşitlik değil eş düzeyliktir, eş değerliliktir. Kul olma noktasında kadın ve erkek Allah indinde eş değerdir." dedi.



Akbulut, Kırıkkale Müftülüğü Konferans Salonu'nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Geçmişten Günümüze Kadın ve Toplum" konulu konferansta, "cennetin ayakları altına serildiği bir kadın, toplumun imarında bir taş, Havva, Meryem, Asiye ve Fatıma olmanın" hamdetmeyi gerektirdiğini söyledi.



Son yıllarda tüketim sektörünün, belirli gün ve kavramlar üzerinden ülkeyi de sardığını anlatan Akbulut, şöyle konuştu:



"Anneler Günü, Sevgililer Günü, Kadınlar Günü gibi belirli günler var. Diyeceksiniz ki 'Bizi sardı da niye biz de bunlara malzeme oluyoruz?' Aslında biz dini literatürde bunları fırsat vaazları olarak değerlendiririz. Amaç farkındalık oluşturmaktır. Nasıl anneler için bir gün Anneler Günü olamazsa, kadınlar için de elbette bir gün Kadınlar Günü değildir. Amaç, bir yıl boyunca ihmal ettiğimiz değerleri, göremediğimiz gerçekleri, bu bir gün, bir hafta ve bir ay boyunca ortaya sermektir. O nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı olarak kadının kendi kimliği, farkındalığı, Allah'ın var etmiş olmasındaki hikmeti, toplumdaki rolü, gelecekte taşıdığı önemi vurgulamak için çeşitli temalarla bu haftaları idrak etmeye çalışırız."



Akbulut, Allah'ın, Adem ve Havva'yı, her ikisinden de nesilleri var etmesiyle, cinsiyetler arası farklılığı bir acziyet veya üstünlük değil hak ve sorumluluklar bağlamında ortaya döktüğünü belirtti.



Kur'an-ı Kerim'de "Kadın erkekten acizdir, erkek kadından üstündür." diye bir kavramın bulunmadığını vurgulayan Akbulut, şunları kaydetti:



"Ama Kur'an, sorumluluklar yükler. Kur'an, üstünlüğü neye bağlar? 'İnsanlar için Allah katında en değerliniz ve en üstününüz, Allah'tan layıkıyla sakınan ve korkandır' buyuruyor. Cennet ve cehennemin hak edişleri cinsiyet üzerinden asla yapılmaz. İslamın şartı kadına 5, erkeğe de 5'tir. İmanın esasları kadın için de 6, erkek için de 6'dır. Bu, Allah katında eşitlik değil eş düzeyliktir, eş değerliliktir. Kul olma noktasında kadın ve erkek Allah indinde eş değerdir."



Konferansa, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve çok sayıda kadın katıldı.

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