Kula Başkan Ergün'ü Bağrına Bastı

Yunus Emre ve Hamdullah Caddeleri üzerinde tüm esnaflara hayırlı işler dileyen Başkan Ergün, vatandaşlarla da tek tek selamlaştı. Ziyaret sonrasında Kula'da giyim üzerine yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayan Akar Tekstil işletmesini de ziyaret eden Başkan Ergün, ülkemizin içinden geçtiği sürecin başarıyla atlatılması için üretimin önemine dikkat çekti ve çalışanlara kolaylıklar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kula ilçesi programının önemli bir kısmını vatandaş ve esnaf buluşmasına ayırdı. Başkan Ergün, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve beraberindekiler, ilçe merkezindeki Yunus Emre ve Hamdullah Caddeleri üzerinde sıkılmadık el bırakmadı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yaklaşık 1 buçuk saat süren selamlaşma boyunca tüm esnaflara hayırlı işler diledi. Cadde üzerinde bulunan tüm vatandaşlarla tek tek selamlaşan Başkan Ergün ve beraberindekiler, tüm vatandaşlarımızla sohbet etti. İstek ve talepleri de dinleyen Başkan Ergün, önümüzdeki süreçte yapacakları yeni proje, hizmet ve yatırımlarla birlikte Kula'ya hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti. Gerçekleştirdiği ilçe ziyaretlerinde çocukları sevindiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan çocukları yine ihmal etmedi. Tüm çocuklara futbol topu armağan eden Başkan Ergün, kadınlara da fular takdim etti.

Kula'da 14 Milyonluk Yatırımla İstihdam Arttı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve parti teşkilatları ile birlikte; Kula Belediyesi ve Akar Tekstil iş birliği ile ilçede yaklaşık iki bin kişiye istihdam sağlayan tekstil fabrikasını da ziyaret etti. Akar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Akar, heyete üretim tesisi ve kapasitesi hakkında bilgiler verdi. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulların daha yukarılara çıkarılması için üretimin olmazsa olmaz olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Kula Belediyesi işbirliğinde yürütülen çalışmalarla yaklaşık 2 bin kişinin istihdam edildiği bu üretim tesisi, emeğin ve işbirliğinin en güzel örneği. İnşallah önümüzdeki süreçte kapasitenin artmasıyla daha fazla kişiye burada istihdam sağlanacak. Üretimin artması, ülkemizin kalkınması için oldukça önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu. Ziyaretin sonunda Akar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Akar, Başkan Ergün'e hediye takdiminde bulundu. Hatıra fotoğrafının çekilmesiyle ziyaret son buldu.