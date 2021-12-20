Kula Belediyesi, 24 saat kar mesaisindeydi - Son Dakika

Hafta sonundan itibaren kar yağışının etkilediği bölgelere müdahale eden Kula Belediyesi ekipleri, kar küremearaçlarıyla köy yollarını açık tutmak için mesaideydi. İlçe genelinde tüm köy yollarında yol açma çalışmaları yapan ekipler, aralıksız 24 saat çalıştı.

Gece ve gündüz iki ekip halinde nöbet tutan karla mücadele ekipleri, karın yolda buzlanma oluşturmaması ve araçların yolda kayarak olumsuz durumlara sebep olmaması için 24 saat kar temizleme çalışması gerçekleştirdi. Kula'nın yüksek kesimli yerleşim yerleri olan Gölbaşı, Konurca, Yeşilyayla, Bebekli Sarıaliler, Battalmustafa, Çarıkballı, Narıncalısüleyman ve Eroğlu mahalleleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm noktalarda yolların açık tutulması, buzlanma olmaması için çalışmalarını sürdürecek.