Son Dakika Haberleri: Kula Belediyesi, Girişimlere Destek Olmaya Devam Ediyor

Kula Belediyesi, Girişimlere Destek Olmaya Devam Ediyor

30 dakika önce

KOSGEB hibe ve desteklerinden yararlanmak isteyen girişimciler, Kula Belediyesi ve KOSGEB işbirliğinde açılan kurslarını tamamlayarak sertifikalarını aldılar.

Kula Belediyesi, Girişimlere Destek Olmaya Devam Ediyor, System.String[]

Kula Belediyesi kendi işini kurmak isteyen yerel girişimcileri desteklemek ve yeni iş sahalarının kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla 36. kez KOSGEB Girişimcilik kursunu açtı.

KOSGEB Manisa Müdürlüğü ve Kula Belediyesi işbirliğinde açılan girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayan 27 kursiyer sertifikalarını, Kula Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Karaayak'ın elinden aldı. KOSGEB kurslarına katılarak eğitim alan şimdiye kadar 972 girişimciye sertifika verildi ve bunlardan 140 girişimci iş yerlerini açarak destek ve hibelerden yararlandılar. Kula Belediyesi Başkan Vekili Karaayak; "Kulalı hemşehrilerimiz KOSGEB hibe ve desteklerinden yararlanarak kendi iş yerlerini açma imkanı buluyorlar. Vatandaşlarımız adına çok güzel bir çalışma oldu. Vatandaşlarımız hem kendi işlerini kuruyor hem de Kula ekonomisine katkı sağlıyor" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:06 Kaynak: Bültenler

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