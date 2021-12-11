Kula Belediyesi iştiraki şirketten indirimli un satışı - Son Dakika

Kula Belediyesi şirketi Beşibiryerde AŞ'nin indirimli un satışı yapacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, yaptığı açıklamada, tüm dünyada yaşanan ekonomik kriz nedeniyle un fiyatlarının da yükselişe geçtiğini kaydetti.

Fahiş fiyatlar, fırsatçılık ve stokçuluğa izin vermeyeceklerini aktaran Tosun, "Millet olarak birlik, beraberlik ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz böyle bir dönemde fırsatçılık yapmak millete yapılabilecek en büyük kötülüktür." ifadelerini kullandı.

Tosun, Kula Belediyesi olarak ekmek üretim ve satışına başladıklarına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm gücümüzle esnafımızın ve halkımızın yanındayız. Beşibiryerde şirketi vasıtasıyla 14 Aralık günü Belediye Kültür Merkezimizde tanzim un satışına başlıyoruz. Halkımızın bütçesine katkı sağlamak, girdi maliyetleri karşısında zorlanan esnafımızın yanında olmak için unun torbasının 350-400 liralardan bahsedildiği bu zamanda 50 kilogramlık unu 205 liradan satışa sunuyoruz. Esnafımızın kazancına, hanelerimizin sofralarına bereket katsın. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun."