Kula Belediyesi'nden bayram temizliği

Temiz bir Kula için 7/24 tam kadro mesai yapan Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi çalışmalarına hız verdi. Merkez ve merkezden uzak mahallelerde çalışmalarını sürdüren Kula Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü'ne bağlı personeller sokakları baştan sona temizleyerek çöp konteynerlerini dezenfekte su ile yıkayıp kireçlediler. Özellikle kurban kesim alanları ve mahallelerdeki konteynerleri muntazam şekilde temizleyen ekipler, sokak ve caddeleri pırıl pırıl bir görünüme kavuşturdu. Tüm şehirde genel temizlik çalışması gerçekleştiren Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri, Kula'nın meydanlar, ana arterler, parklar, okul çevrelerinde, tüm mahallelerde evsel atıkların toplamasından, cadde ve sokakların temiz tutulmasına, çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesi yaz ayının gelmesi ile birlikte vatandaşların en çok kullandığı sosyal alanlara kadar tüm çevrede temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kurban Bayramı'nda çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirten Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdür V. Hayrettin Yeşil; "Temiz bir çevre için temizlik işleri personellerimiz ile birlikte hizmetteyiz. Kulalı vatandaşlarımızın Bayramlarını temiz ve iç rahatlığı ile geçirebilmeleri için Temizlik işleri personellerimiz ile birlikte aralıksız çalışıyoruz. Yalnızca ilçe merkezinde değil merkezden uzak mahallelerde de temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temiz bir Kula için çalışıyoruz" dedi.

Misafir geldiğinde, misafir gidildiğinde, aile ve arkadaş toplantılarında, bayramlarda, evliliğe ilk adımın o en heyecanlı gününde veya baş başa yapılacak keyifli bir sohbette ilk akla gelen Türk Kahvesi oluyor. Karaca da "Hatır" ile o en özel anlara eşlik ediyor.

Hayata geçirdiği inovatif, pratik ve kullanışlı ürünleriyle beğeni toplayan Karaca; ev aletleri konusundaki uzun yıllara dayanan tecrübesiyle yenilikçi ve konforlu bir dünyanın kapılarını açıyor. Karaca, Türk Kahvesi severlere "Hatır"ı sunuyor.

Tek el ile ergonomik ve rahat bir kullanım sunan Hatır, küçük boyutu ile mutfakta ve ya ofislerde yer kaplamıyor ve cezve üzerinde bulunan çift akış ağzı sayesinde sağ veya sol elini kullananlar için kolay kullanım sunuyor. Tek tuşla kolay kullanım sağlıyor ve rahatça temizlenebiliyor. Taşmayı önleyici sensöre sahip Hatır, otomatik kapanma özelliğiyle güvenlik konusunda tam not alıyor.

Sıvıyı yükseltme-alçaltma tekniği ile taşırmadan otomatik olarak kahve pişirmesi ve sonuç olarak daha leziz bir kahve tadı oluşturması Hatır'ı benzerlerinden ayrıştırıyor. Kalabalık misafirler ağırlanırken en büyük yardımcısı olacak kahve makinesi kahveyi ideal ısıda pişirerek kısa sürede servise hazır hale getiriyor. Tek seferde 5 fincana kadar kahve yapma olanağı sunan Hatır'da cezvenin ergonomik yapısı sayesinde oluşan köpük her fincana eşit olarak dağılıyor. Hatır'ın rosegold, antrasit,krem,mor ve sarı renkleri bulunuyor.

Misafirler keyifle ağırlanırken mutfaktaki en büyük yardımcılardan Hatır ile en güzel anlar paylaştıkça hatırlanıyor.