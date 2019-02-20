Kula Belediyesi'ne Yeni Hizmet Aracı
22 dakika önce
Kula Belediyesi, ilçeye daha iyi hizmet edebilmek amacıyla, 1 aracı daha hizmete koydu.
Kula Belediyesi, halka daha iyi hizmet edebilmek amacıyla bir yeni aracı daha hizmete sundu. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere alınan aracı hizmete alınması ile ilgili konuşma yapan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun; " Kula'nın aydınlık geleceği için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımın işini kolaylaştırmak ve vatandaşlarımızın da hızlı bir şekilde hizmet alabilmelerini sağlamak amacıyla Fen İşleri Müdürlüğümüze yeni bir aracı hizmete dahil ettik. Halkımıza ve belediyemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:31 Kaynak: Bültenler
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