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Kula Cezaevi kapatıldı

57 dakika önce

Kula Cezaevi kapatıldı Mahkumlar Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildiMANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde Kapalı Cezaevi kapatılarak mahkumlar Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Kula Cezaevi kapatıldı
Mahkumlar Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi
MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde Kapalı Cezaevi kapatılarak mahkumlar Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.
Kula'da uzun yıllardır düzenlenmesi planlanan ve son alınan kararla kapatılması öngörülen Kula Kapalı Cezaevi, bugün sabah saatlerinde tahliye edilmeye başlandı. Geniş güvenlik önlemleri alınarak başlatılan tahliyede, yaklaşık 45 mahkum Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Alınan bilgilere göre uzun yıllardır Kula'da hizmet veren ve kapatılması için girişimlerde bulunulan, fakat bazı sebepler dolayısıyla kapatılamayan cezaevi, yeni alınan kararla kapatılması öngörüldü. Sabah saatlerin başlayan tahliye işlemleri için çevrede geniş güvenlik önlemleri alan İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, yaklaşık 45 mahkumun Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilmesi için görev aldı. Eşyaları ile birlikte sevk edilmek için taşıma araçlarına bindirilen mahkumlara, Jandarma'ya ait trafik ve koruma araçları da eşlik etti.
Sevk edilen mahkumların yakınları ise, cezaevi çevresinde yakınlarını görebilmek için hazırda bekledi.
Öte yandan kapatılan cezaevinin, yapılacak olan görüşmeler sonrasında tadilatı tamamlanarak yeni Adliye binası olarak hizmete gireceği öğrenildi.
Kula Cezaevi kapatıldı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:12 Kaynak: İHA
Salihli, Kula, Yerel
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