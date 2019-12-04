Son Dakika Haberleri: Kula'da 112 acil personeli 25'inci yılını kutladı
Son Dakika Güncel Kula'da 112 acil personeli 25'inci yılını kutladı - Son Dakika

Kula'da 112 acil personeli 25'inci yılını kutladı

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin kuruluşunun 25'inci yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Kula'da 112 acil personeli 25'inci yılını kutladı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin kuruluşunun 25'inci yılı dolayısıyla program düzenlendi.


Kula Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda personel ile bir araya gelen İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelinin 25'inci yılını pasta keserek kutladı. Programda konuşan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, "Kula 1 ve 2 numaralı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan arkadaşlarımızla birlikte, Acil Sağlık Hizmetleri haftası vesilesiyle bir araya gelerek çalışmalarımızı değerlendirme fırsatı bulduk. Arkadaşlarımızın nezdinde gece gündüz demeden fedakarca özveriyle çalışan tüm acil sağlık hizmetleri çalışanlarına teşekkür ederim. Vatandaşlarımızdan 112 Acil Çağrı merkezinin gereksiz aramalarla meşgul edilmemesine ve ambulanslarımızın hızlı bir şekilde vakalara ulaşması için trafikte yol verilmesine hassasiyet gösterilmesini rica ediyoruz, hayata yol verin diyoruz." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Devlet Hastanesi, Manisa, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:39 Kaynak: İHA
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