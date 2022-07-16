Kula'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
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Kula'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

16.07.2022 05:03

Manisa'nın Kula ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

Kula Süleyman Şah camisinde akşam namazının kılınmasıyla program, mehteran eşliğinde Yunus Emre Kent Meydanına yürünmesiyle başladı.

Mehteran ve yaren ekiplerinin gösterilerinin ardından program, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam etti.

Etkinlikte konuşan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, 15 Temmuz destanını selamladığımız bu anlamlı günde okunan Kuran-ı Kerimi, duaları rabbim şehitlerin ruhuna vardırsın. Ezanına, vatanına, bayrağına sahip çıkan şehitlerimize rabbim rahmet eylesin. Burada bir taraftan milletimizin demokrasi zaferini kutlarken, kalbinde iman ve sevgi dolu olan vatan bayrak ve ezan söz konusu olunca bir dakika bile düşünmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ruhlarını bir kez daha anmak, kahraman gazilerimizi hatırlamak üzere burada toplandık diye konuştu.

Kula Kaymakamı Kemal Duru konuşmasında, 15 Temmuz 2016 Cuma günü bundan 6 sene önce karanlık bir geceyle başladık. O zamandan beri hafızalarımıza kazındı. Unutmak mümkün değil, unutursak da kanımız kurusun. Fetullahçı terör örgütü 40 yıldır devleti ele geçirmek için, devletin istikbalini istiklalini zapt etmek için ağa babalarına peşkeş çekmek için 40 yıldır ilmek ilmek planını işledi. Fakat büyük Türk Milleti buna fırsat vermediğini belirtti.

Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi Okulu öğrencileri şiir ve şarkı dinletisi gösterisi yaptı.

Gece, okunan dua ve ilahilerinin ardından salaların okunmasıyla sone erdi.

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Kaynak: AA

Demokrasi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kula'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

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