Kula'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle program düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sait Bozer, Yunus Emre Kent Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler şiir okurken, Gençlik ve Spor Bakanlığı Değerli Zamanlar Eğitim Programı kursiyerleri şarkılar söyledi.

Tören sonrasında İlçe Şehitliği ziyaret edildi.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, şehitlikte yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın önemine vurgu yaparak, "Türk ve dünya tarihinin önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Çünkü hiçbir zaman esaret altında kalmamış, esaret altında kalmaktansa ölmeyi tercih etmiş aziz milletimizin, aziz ecdadımızın 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla çıktığı Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç günü olarak kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.