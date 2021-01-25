Kula'da 2 farklı kazada toplam 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Kula'da 2 farklı kazada toplam 7 kişi yaralandı

Kula\'da 2 farklı kazada toplam 7 kişi yaralandı
Son Güncelleme: 25.01.2021 19:51

MANİSA'nın Kula ilçesinde, meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2'si çocuk toplam 7 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2'si çocuk toplam 7 kişi yaralandı.

İlk kaza, saat 12.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 Karayolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Gökhan Yüzbaş (46) yönetimindeki 60 ER 790 plakalı otomobil, yağmurun ardından kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi. Otomobil sürücüsü Yüzbaş ve araçta bulunan eşi Deniz Yüzbaş (49) ile çocukları Reyyan Yağmur Yüzbaş (11) ve Cennet Cansu Yüzbaş (16) yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

İKİNCİ KAZA  İkinci kaza ise aynı saatlerde İzmir- Ankara Karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Gökhan Erbaş'ın (50) kullandığı 06 Y 1626 plakalı cip, tali yoldan ana yola çıkan Ahmet Karakaya (66) yönetimindeki 45 K 8063 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da büyük çapta hasar oluşurken, her iki otomobilin sürücüsü ile Erbaş'ın kullandığı otomobildeki Sadık Ünal (69) yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerine yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma her iki kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Ankara, İzmir, Kaza, Kula, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kula'da 2 farklı kazada toplam 7 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
20:48 Haberler.com yayınında Rabia'dan arkadaşı Emine'ye sürpriz! Haberi duyunca ikisi de duygusal anlar yaşadı
20:31 Düzce'de yabancı uyruklu kadın, dini nikahlı eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
20:29 Asrın felaketinde 1000 dolayında kişiye mezar olan Rönesans Sitesi'nin mühendisi tutuklandı
19:42 Son Dakika! Karabağ'daki Ermeni güçleri, 6 zırhlı araç ve 800'den fazla silahı teslim etti
19:08 Karabağ'da şehit olan asker, son anlarını videoya kaydetti: Devletin bana verdiği parayla köyümüzün yoluna asfalt yapın
19:02 İstanbul'da oltayla tutulan balığa araba çarptı
17:48 Siirt'te ayı saldırısına uğrayan genç çobanın yardımına köpekleri koştu
17:12 Mavi etli balığı gören sosyal medya kullanıcılarının şaşkınlıktan ağzı açık kaldı
17:09 Eski eşi Hamdi Alkan'ı bir kadınla gören Selen Görgüzel'den sert sözler: Başarısıyla değil benim eski eşim olduğu için anılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2023 21:48:33. #1.13#
SON DAKİKA: Kula'da 2 farklı kazada toplam 7 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement