Kula'da 2 gölet bakıma alındı - Son Dakika

Kula'da 2 gölet bakıma alındı

13.10.2020 11:37
Kula'da 2 gölet bakıma alındı, System.String[]

Kırsal kalkınmanın sağlanması ve üreticilerin gelirlerinin artması için yatırımlarını tüm hızıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Hayvan İçme Suyu (HİS) göletlerine bakım yaparak üreticilerin faydasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Kırsal kalkınmanın sağlanması ve üreticilerin gelirlerinin artması için yatırımlarını tüm hızıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Hayvan İçme Suyu (HİS) göletlerine bakım yaparak üreticilerin faydasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, üreticileri desteklemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. İlçelerde sürdürülen çalışmalar ile üreticilerin yanında yer alan ve gelirlerinin artmasına yönelik yatırım çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ekonominin canlanması adına yaptığı çalışmaları üreticilerin hizmetine sunuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Kula İlçesi Evciler Mahallesinde 2 adet Hayvan İçme Suyu Göletinde bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Temizlik çalışması sonrasında genişletilerek daha kullanışlı hale getirilecek göletler, üreticilerin hizmetine sunulacak. Bakım, temizlik ve genişletme çalışmaları yapılan göletlerden mahallede bulunan bin 500 küçükbaş ve 600 büyükbaş hayvan faydalanması hedefleniyor. Evciler Mahallesi sakinleri, mahallelerinde yapılan çalışmalardan çok memnun olduklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve tüm ekibine teşekkürlerini iletti. - MANİSA

Kula'da 2 gölet bakıma alındı
Kula'da 2 gölet bakıma alındı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İçme Suyu, Manisa, Kula, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kula'da 2 gölet bakıma alındı - Son Dakika

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