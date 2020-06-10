Kula'da 500 metre ara ile iki ayrı kaza: 4 yaralı - Son Dakika

MANİSA'nın Kula ilçesinde 500 metre ara ile meydana gelen iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

İzmir- Ankara karayolunda saat 14.00 sıralarında 500 metre arayla iki kaza meydana geldi. Kavacık Mahallesi girişindeki ilk kazada, Uşak'tan İzmir yönüne giden Fatih Azman'ın kullandığı 09 KJ 379 plakalı kamyonet, yola dökülen mazot nedeniyle kontrolden çıktı. Takla atan kamyonet, refüjde ters dönerek durdu. Kamyonet sürücüsü Fatih Azman ile yanındaki Kamala Azman (38) ve Zeynep Suda Azman (16) yaralandı.

İkinci kazada ise, Uşak'tan İzmir yönüne giden Ali Alkış'ın kullandığı 06 HUS 96 plakalı otomobil, Kavacık rampasını çıkarken aynı yönde seyir halinde olan Aykut Avşar yönetimindeki 45 RA 7956 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü Alkış kazayı yara almadan atlatırken yanındaki Sefa Boz yaralandı. Her iki kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi 'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazalar nedeniyle, İzmir-Ankara Karayolu'nun İzmir istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve ekiplerin kumlama çalışmalarının ardından trafik normal seyrine döndü. Her iki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.