Kula'da 65 yaş ve üzeri kişiler cadde, sokak ve parkları doldurdu - Son Dakika

MANİSA'nın Kula ilçesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bugün verilen 4 saatlik izinde cadde, sokak ve parklara akın etti.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 22 Mart'tan itibaren 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı. O tarihten sonra sokağa çıkamayan yaşlılara sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkma izni verildi. Bu izinle birlikte Kula'daki yaşlılar evlerinden çıkarak yürüyüş yaptı, parklarda dinlenerek temiz hava aldı.