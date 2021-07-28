Kula'da 800 öğrenciye yüzme kursu

Manisa'nın Kula ilçesinde kısmen faaliyete geçen spor kompleksinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Yüzme bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında yüzme kursları tüm hızıyla devam ediyor. Tesis amirliği bünyesinde yürütülen yüzme kurslarında, 800 öğrenci yüzme kursu alıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kula'da yaptırılan ve bölgenin en büyük spor komplekslerinden biri olan Kula Spor Kompleksi'nde, tesis amirliği bünyesinde yürütülen projelerle kurslar tüm hızıyla sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında 18 grupta 800 öğrenciye yüzme öğretilirken, aynı zamanda voleybol, basketbol kursları ile kütüphane de hizmet vermeye devam ediyor.

Kulalı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle faaliyete geçirilen spor kompleksinde çeşitli alanlarda projelerin devam ettiğini dile getiren tesis amiri Arif Yıldırım, salonda 18 grup halinde 800 öğrenciye yüzme kursu verildiğini dile getirdi. Voleybol branşında da erkek ve kız grupları olarak yaklaşık 100 öğrenci ile kursların devam ettiğini kaydeden Yıldırım, kütüphane olarak da halka hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi. - MANİSA