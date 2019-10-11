Kula'da 'Amatör Spor Haftası'nda bisiklet turu

Manisa'nın Kula ilçesinde Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.



Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar etkinlikler kapsamında Amatör Spor Haftası kutlama programı, çeşitli etkinlikler ile gerçekleştiriliyor. Etkinlikler kapsamında, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önderliğinde, İlçe Milli Eğitim ve İlçe Sağlık Müdürlüğünün katkılarıyla bisiklet halk turu düzenlendi. Spor salonu önünde toplanan öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar şehir turu attı. İlçe Sağlık Müdürlüğünün 'Erken fark edersen çok şey fark eder' temasıyla başlayan yürüyüşte, erken teşhisin önemine dikkat çekildi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Özel'in de katılımıyla spor salonu önünde başlayan yürüyüş, Türkiye'nin ilk ve tek olma özelliğine sahip jeopark alanına kadar sürdü. Burada öğrencilere İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kek ve meyve suyu ikram edildi. Amatör Spor Haftası dolayısıyla düzenlenen bisiklet turu, şehir turu atılmasının ardından spor salonu önünde yine son buldu.



Düzenlenen etkinliğe, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Özel, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA