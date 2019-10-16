Son Dakika Haberleri: Kula'da aniden bastıran sağanak yağış sele neden oldu
Son Dakika 3. Sayfa Kula'da aniden bastıran sağanak yağış sele neden oldu

Kula'da aniden bastıran sağanak yağış sele neden oldu

38 dakika önce

Manisa'nın Kula ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, sele neden oldu.

Kula'da aniden bastıran sağanak yağış sele neden oldu, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, sele neden oldu. Yoğun yağmur dolayısıyla sokaklar ve bazı evlerin bodrum katları ile otoparkları su bastı.


Kula'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sebebiyle, ilçedeki bazı sokakları su bastı. Yağış nedeniyle ilçenin birçok noktasında ev, iş yeri ve otoparkları su bastı. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, kendi imkanları ile suyu boşaltmaya çalıştı.


3 yıldır kiracı olarak bir apartmanda oturan vatandaş, her yağmur yağışı sonrasında evin depo ve otopark kısmını su bastığını, her defasında yetkili birimlere ilettiklerini fakat herhangi bir önlem alınmadığını söyleyerek sitem etti. Aniden bastıran sağanak yağış sebebiyle yine evin otoparkı ve deposunu su bastığını söyleyen vatandaş, kendi imkanları ile suyu boşaltmaya çalıştıklarını söyledi. - MANİSA

Manisa, Kula, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:35 Kaynak: İHA
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