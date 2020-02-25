Kula'da asayiş uygulaması - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde polis, asayiş uygulaması yaptı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinde, iş yerlerinde ve araçlarda denetim gerçekleştirdi.

Yol uygulamasında 367 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Kapalı mekanda tütün kullanan iki kişiye 374 lira para cezası kesildi. 16 sürücüye de toplam 5 bin 161 liralık para cezası uygulandı.

Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi Okul Müdürü Abdullah Akkaya, emniyetin uygulamasından son derece memnun olduklarını dile getirdi.