Kula'da asayiş uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kula'da asayiş uygulaması - Son Dakika

Kula'da asayiş uygulaması

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde polis, asayiş uygulaması yaptı.

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Manisa'nın Kula ilçesinde polis, asayiş uygulaması yaptı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinde, iş yerlerinde ve araçlarda denetim gerçekleştirdi.

Yol uygulamasında 367 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Kapalı mekanda tütün kullanan iki kişiye 374 lira para cezası kesildi. 16 sürücüye de toplam 5 bin 161 liralık para cezası uygulandı.

Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi Okul Müdürü Abdullah Akkaya, emniyetin uygulamasından son derece memnun olduklarını dile getirdi.

Manisa, Polis, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:20 Kaynak: AA
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