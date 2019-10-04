Kula'da aşure hayrı

Manisa'nın Kula ilçesinde, imece usulü pişirilen aşure, mahalle sakinlerine dağıtıldı.



Kula'nın Bey Mahallesi tarihi sokakları ve yaşatılan komşuluk ilişkilerine sahip çıkıyor. İlçe mahalle sakinleri aralarında topladıkları malzemelerle pişirdikleri aşureyi mahalle sakinlerine dağıtıyor.



Gençler yerel kıyafetler yapılan aşureyi mahallede sakinlerine, aşure yapamayan yaşlılara ve Kula'ya gezmek için gelen turistlere ikram etti.

Her yıl topladıkları malzemelerle hazırladıkları aşureyi annesi ve mahalleden arkadaşları ile birlikte yapan Işık Şadan, "Annelerimiz bizlere öğrettikleri ve büyüklerimizden öğrendiğimiz gelenek ve göreneklerimizi tarihi Kula sokaklarımızda yaşatmaya devam ediyoruz." dedi.

Kulaya özgü yerel kıyafetini giyerek komşulara aşure dağıtan Dilek Eşmeli, "Kültürün ve geleneklerimizin yaşatılması ve çocuklarımıza aktarılması için çalışacağı. hayrımız kabul olsun inşallah." diye konuştu.