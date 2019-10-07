Son Dakika Haberleri: Kula'da "Bağdatlı Sultan" şenliği
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Kula'da "Bağdatlı Sultan" şenliği

9 dakika önce

Manisa'nın Kula ilçesinde "Bağdatlı Sultan Alevi Kültürünü Tanıtma ve Sanat Şenliği" düzenlendi.

Manisa'nın Kula ilçesinde "Bağdatlı Sultan Alevi Kültürünü Tanıtma ve Sanat Şenliği" düzenlendi.

Encekler Mahallesi'ndeki etkinliğe Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile vatandaşlar katıldı.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Birlik beraberlik ve kardeşlik amacıyla bir araya geldiklerini aktaran Duru, "Burada toplanmamıza vesile olan adak sahiplerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu her zaman böyle devam eder" diye konuştu.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, sevgi ve saygının toplum hayatındaki önemine değindi. Tosun, Anadolu erenlerinin bıraktığı birlik ve beraberliğe sahip çıkmak adına burada bulunduklarını söyledi.

Encekler Mahalle Muhtarı Tuncay Demir katılımcılara teşekkür etti.

Etkinlikte, semah gösterisi, şiir ve türkü dinletisi gerçekleştirildi.

Kula'da Bağdatlı Sultan şenliği

Hüseyin Tosun, Manisa, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:10 Kaynak: AA
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