Son Dakika Haberleri: Kula'da Bahçe Duvarı Yıkıldı

Kula'da Bahçe Duvarı Yıkıldı

51 dakika önce

Manisa'nın Kula ilçesinde kullanılmayan tarihi bir binanın bahçe duvarı yola yıkıldı.

Kula'da Bahçe Duvarı Yıkıldı, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde kullanılmayan tarihi bir binanın bahçe duvarı yola yıkıldı. O esnada yoldan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi.

Kula ilçesi Zaferiye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan kullanılmayan bir evin bahçe duvarı yola yıkıldı. Akşam saatlerinde büyük bir gürültü duyan mahalleli sokağa döküldü. Uzun yıllardır kullanılmayan ve İ.K.'ya ait olduğu öğrenilen tarihi evin bahçe duvarının yola yıkıldığını gören vatandaşlar, durumu hemen polis ve Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, bahçe duvarının bir bölümünün daha yıkılma tehlikesi olduğu için kapanan yolda geniş güvenlik önlemleri aldı.

Uzun yıllardır kullanılmayan evin duvarının yıkılma tehlikesi içerisinde olduğunu ve bunun için defalarca belediyeye gidip dilekçe verdiğini ifade eden Nurettin Pehlivan, yetkililere sitem etti. Bahçe duvarı yıkılan evin yan tarafında oturduğunu ve bu ev yüzünden kendi evinin de tehlike altında olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Yıkılan evin yan tarafında oturuyorum. Bu evin yıkılacağı belliydi. Belediyeye defalarca müracaat ettik, dilekçe verdik. Ama yeterince ilgilenmediler. Bu yıkılan evin, arka tarafı da yıkıldı ve bizim evin üzerine doğru her an yıkılma tehlikesi var. Bu yüzden şuanda benim evimde aynı tehlike altında. İnsanların buradan zarar görebileceğini söylediğimiz halde bir kere olsun gelip de bakmadılar. Burada bir vatandaş altta kalmış da olabilir. Bunu defalarca gidip söylediğimiz halde bize de yardımcı olan olmadı." dedi.

Yıkılan duvarın altında bir vatandaşın kalabilme ihtimalini değerlendiren Kula Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2 saatlik titiz çalışmaları sonucu yıkılan duvarı temizledi. Ekipler, kullanılmayan evde yıkılma tehlikesi olan duvarları da, kepçeyle yıktı. Duvarın yıkıldığı esnada yoldan kimsenin geçmemesi ise, büyük bir faciayı önledi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:15 Kaynak: İHA

Manisa, Kula, Bahçe, 3. Sayfa
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