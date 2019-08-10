Son Dakika Haberleri: Kula'da bayram tedbirleri üst düzey seviyede
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Kula'da bayram tedbirleri üst düzey seviyede

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında, bölge trafik ve jandarma trafik ekiplerinin ortaklaşa yaptığı uygulamada, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirme yapılarak, kurallara uymayan araç sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kula'da bayram tedbirleri üst düzey seviyede, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında, bölge trafik ve jandarma trafik ekiplerinin ortaklaşa yaptığı uygulamada, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirme yapılarak, kurallara uymayan araç sürücülere cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin Valiliklerine gönderilen bayram tedbirleri kapsamında, Kula'da da denetimler sıklaştırıldı. Bayram tatilinin başlaması ile birlikte İzmir- Ankara D300 karayolu üzerinde bulunan Kula'da, trafik seviyesi arttı. Bu kapsamda Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağı trafik ekipleri ile bölge trafik istasyon amirliği ekipleri, Esenyazı kavşağında yaptığı uygulamada, daha güvenilir bir trafik için araç sürücülerine uyarılarda bulundu. Çevirmeli radar eşliğinde yapılan uygulamada, trafik hız kurallarına uymayan sürücülere, cezai işlem uyguladı. Uzun yola çıkan araç sürücülerinin özellikle iletişim araçları ile ilgilenerek ve uykusuz olarak seyahat etmemeleri konusunda araç sürücülerine uyarılarda bulunan ekipler, araçlarında eksiği bulunan ve trafiği aksatabilecek durumda olan araçlara da cezai işlem uyguladı.

Uygulama esnasında çevirmeye giren ve İzmir'den yola çıkıp Konya'ya doğru seyir halinde olduğunu söyleyen Ömer Çiftçi, "Bayram boyunca yapılan uygulamalardan çok memnunuz. İzmir'den yola çıktım, Konya'ya gidiyorum. Bu uygulamalar gerçekten çok güzel. Görevli memur arkadaşlara çok teşekkür ederim, hayırlı bayramlar" dedi.

Bayram tatili sebebiyle alınan üst düzey tedbirler, bayram sonuna kadar devam edeceği öğrenildi. - MANİSA
Jandarma, Manisa, Kula, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:27 Kaynak: İHA
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