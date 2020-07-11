Kula'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Zeytinliğin sahibi İsmail Kuru , tütün tarlasında çalıştıkları esnada yangını haber aldıklarını ve söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla olay yerine geldiklerini söyledi.

İtfaiye ve Orman İşletme Şefliğine ait ekiplerin 4 arazöz, 2 itfaiye aracıyla müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın

Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi