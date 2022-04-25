Kula'da çocuklar "Karagöz-Hacivat" gösterisiyle eğlendi - Son Dakika
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Kula'da çocuklar "Karagöz-Hacivat" gösterisiyle eğlendi

25.04.2022 08:29

Manisa'nın Kula ilçesinde çocuklar için Karagöz-Hacivat gösterisi etkinliği düzenlendi.

Manisa'nın Kula ilçesinde çocuklar için Karagöz-Hacivat gösterisi etkinliği düzenlendi.

Kula Belediyesi ve Özel Yeni Deniz Rehabilitasyon Merkezi iş birliğiyle Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen gösteriyi 600 kadar davetli izledi.

Karagöz sanatçısı Hüseyin Aytuğ Çelik tarafından sunulan gösteriyi, çocuklar ilgiyle takip etti.

Karagöz'ün geleneksel Türk Tiyatrosu'nun önemli bir parçası olduğunu belirten Çelik, "500 yıllık yazılı geçmişi olan bu köklü tiyatro oyununa hepimizin sahip çıkması gerekiyor." diye konuştu.

Kula'da çocuklar Karagöz-Hacivat gösterisiyle eğlendi
Kula'da çocuklar Karagöz-Hacivat gösterisiyle eğlendi
Kula'da çocuklar Karagöz-Hacivat gösterisiyle eğlendi
Kula'da çocuklar Karagöz-Hacivat gösterisiyle eğlendi

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Rehabilitasyon Merkezi, Kula Belediyesi, Karagöz, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kula'da çocuklar 'Karagöz-Hacivat' gösterisiyle eğlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kula'da çocuklar "Karagöz-Hacivat" gösterisiyle eğlendi - Son Dakika
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