Kula'da Covid-19'dan vefat eden adamın oğlundan duygulandıran paylaşım - Son Dakika

Kula'da Covid-19'dan vefat eden adamın oğlundan duygulandıran paylaşım

Manisa'nın Kula ilçesinde 12 Haziran tarihinde ilk pozitif vaka teşhisi konulan ve Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ederken yaşam savaşını kaybeden Akif Çağlayan'ın oğlu Coşkun Çağlayan, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.

Manisa'nın Kula ilçesinde 12 Haziran tarihinde ilk pozitif vaka teşhisi konulan ve Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ederken yaşam savaşını kaybeden Akif Çağlayan'ın oğlu Coşkun Çağlayan, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.

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Kula'nın sevilen simalarından olan Akif Çağlayan, uzun yıllar belediye bünyesinde görev yapmasının ardından yaklaşık 15 yıl önce emekli olmuştu. 12 Haziran tarihinde Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Covid-19 salgınında Kula'da ilk pozitif çıkan vaka olarak tedavi altına alınan 64 yaşında Akif Çağlayan, 7 gündür tedavi gördüğü Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde dün gece yaşam savaşını kaybetti. Çağlayan'ın ölümü, yakınlarını ve Kula halkını yasa boğdu.


Çağlayan'ın ölümünün ardından Kula Devlet Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi devam eden oğlu Coşkun Çağlayan'ın kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı duygu dolu paylaşım, yürekleri dağladı. Kendisinin de tedavisi devam etmesinden dolayı babasının cenazesine katılamadığı için üzüntüsünü paylaşan Coşkun Çağlayan'ın "Seni yalnız bıraktığımız için oralarda bizi affet babam" sözleri duygulandırdı. Bir süredir hasta olan annesinin iyileştiğini fakat babasının amansız hastalığa yenik düşmesini "Bütün hastalıkları yendik, annemi iyi ettik ama bu sefer başaramadık babacım" sözleri ile anlatan Çağlayan'ın paylaşımına, yakınları ve arkadaşlarından da yüzlerce yorum geldi. Yorumlarda Çağlayan ailesine başsağlığı dileyen arkadaşları, üzüntülerini de paylaştı.


Coşkun Çağlayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bana hakkını helal et baba. Ellerinden yüzünden doya doya öpmeyi çok ama çok isterdim. Bu ayrılık bize hiç yakışmadı, bütün hastalıkları yendik annemi iyi ettik, ama bu sefer başaramadık babacım. Elimiz kolumuz bağlı yolcu ettik seni. Seni yalnız bıraktığımız için oralarda bizi affet babam. Sana son kez sarılamadığım için helal et hakkını diyemediğim için affet. Gelemediğim için, son görevimi yerine getiremediğim için mezarına gelemediğim için, tabutuna omzumu koyamadığım için affet beni babam. Mekanın cennet olsun, nur içinde yat inşallah güzel kalpli babam. Orada da gülücükler hiç eksik olmasın yüzünden." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Çağlayan, Manisa, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 07:59 Kaynak: İHA

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