Kula'da Cumhur İtifakı'ndan Birlik Buluşması

Aday tanıtım törenine, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Mehmet Ali Özkan, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, partililer ve vatandaşlar katıldı. Törende, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bulunduğu bir tabloyu AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık'a hediye etti.

İlçe Başkanları'ndan Beraberlik Mesajı

Törende konuşan AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık; "Cumhur ittifakının önemini, beka problemini, ülkenin geleceğini, ne olup olmadığını iyi biliyoruz. Ülkemizin, birliği ve bekası için birlik beraberlik içerisinde 31 Mart'ta Cumhur İttifakı olarak zafere ulaşacağız" dedi.Ardından konuşan MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, ise şunları söyledi: "Kula'da Cumhur İttifakı olarak adayımız mevcut Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Tosun'dur. AK Parti ve MHP olarak ittifakın adayı Hüseyin Tosun'u 31 Mart'ta inşallah tekrar başkan seçeceğiz" dedi. AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Mehmet Ali Özkan ve MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay da ittifakın amacını anlatarak, seçimin ülkenin beka ve geleceğinin seçimi olacağına dikkat çekerek Kula'da Cumhur İttifakı'nın Adayı Hüseyin Tosun'a başarılar diledi.

Başkan Tosun; "Cumhur İttifakı'nı Gönüllerde Kurduk"

Aday tanıtım töreninde önemli açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı'nın Kula Belediye Başkan adayı ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun; "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin önce ülkem ve milletim düşüncesiyle ortaya koyduğu ittifak formülü, ruhunu milletten alarak bu ülkenin kurtuluşu oldu. Bir tarafta dikey geçişlerle transferlerle milletin iradesini yok sayarak meçhul bir kurgu tarafından yürütülen bir hırs küpü, bir tarafta da ilmek ilmek örülen milletin iradesi ile oluşturulmuş cumhur ittifakı var. Kula'nın üzerinde oynanmak istenen oyun ve düzenlere karşı her zaman dik ve diri duracağız. 24 Haziran'da millet olarak nasıl ülkemiz üzerinde oynanmak istenen senaryolara cevabımızı verdiysek bu yerel seçimlerde de gerek büyükşehirde gerekse Kula Belediyesi'nde hem siyasi hem de sayısal üstünlük kurarak şer odaklarına en güçlü cevabı vereceğiz. 5 yıllık görev sürem boyunca vicdanımı yaralayacak hiçbir ilişki içinde bulunmadım. Kula'da ilklere imza attık, çok güzel eserler bıraktık ve en önemlisi Cumhur İttifakı'nı bizler gönüllerde kurduk." dedi.