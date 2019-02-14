Kula'da Cumhur İttifak'ından Gövde Gösterisi

Proje ve yatırımları yerinde incelemek, vatandaş ve muhtar buluşmaları gerçekleştirmek üzere Kula'yı ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, burada Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet Kalkınma Partisi İlçe Teşkilatlarını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok ve AK Part İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık tarafından karşılanan Başkan Ergün, tüm partililerle tek tek tokalaştı. İlçe kadın kollarının çiçek jestine teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kula ilçesinde işbirliği içerisinde 5 yıllık süre kapsamında önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek bundan sonraki süreçte aynı şevk ve heyecanla üretken belediyecilik anlayışıyla yatırımlara devam edeceklerini söyledi. MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık kendilerine yapılan ziyaretten dolayı teşekkür ederek. Cumhur İttifakı'nın 31 Martta Kula'da Zafere ulaşması için gönül birliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti.