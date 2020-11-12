Kula'da "Değerli Zamanlar Eğitim Sistemi" programı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulanan "Değerli Zamanlar Eğitim Sistemi" Kula'da başladı.

Bakanlığın koordinesinde, Ankara Gençlik Merkezleri Tiyatro ekibi tarafından Kula Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen sokak tiyatrosu etkinliğinde, öğrencilerin görsel sanatlarla eğitimi amaçlanıyor.

Sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarının uygulandığı sokak tiyatrosuna çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Çim alana mesafe kurallarına göre oturan çocuklar aktif olarak tiyatroya katılma imkanı buldu, oyuncuların yönlendirmesiyle eğlenceli zaman geçirdi.

Tiyatro gösterisinin sonunda çocuklar ve tiyatro gurubu dans etti, oyun oynadı.

Ankara Çankaya Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Sinan Akbaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'de Bergama ve Kınık'tan sonra Manisa'nın Salihli ilçesinde de gösteri yaptıklarını söyledi.

Son olarak Kula'ya geldiklerini belirten Akbaba, "Açık havada sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak güzel güneşli günde oyunumuzu gençlerle beraber icra ettik. Buradan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na bizlerin her daim yanında olduğu için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.