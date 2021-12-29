Kula'da deprem yönetmeliğine uymayan okul binaları yenileniyor - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde deprem yönetmeliğine uygun olmayan 4 okul binası yenilecek.

İhalesi gerçekleştirilen Jeopark Ortaokulu, Tabduk Emre İlkokulu, 4 Eylül Ahmet Sabahat İlkokulu ve Ortaokulu binaları, Kula Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, okulların en kısa zamanda tamamlanarak eğitime açılmasını temenni ettiklerini söyledi.

Desteklerinden ötürü Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür eden Tosun, "İki bakanlığımızın işbirliğinde yapım çalışmalarına başlayacak olan okullarımız, ülkemizin gelişen ve modern yüzünün birer simgesi olacak. Geleceğimizin teminatı, gelecek nesillerimizin eğitimi için yapılan her yatırım çok değerli." dedi.