Kula'da depreme dayanıksız okul binasının yıkımına başlandı - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulunun yıkımı başladı.

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, AA muhabirine, deprem risk raporu sonucunda okul binasının yıkımına karar verildiğini söyledi.

Yıkım işinin başladığını belirten Sümen, şöyle dedi:

"Yıkılan okulumuz 9 derslik ve 330 öğrenciye hizmet veren bir binaydı. 2017 yılında yapılan deprem tahkik raporu kapsamında yıkım kararı verildi. Yeni bina, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak. 24 derslik, çok amaçlı salon, toplantı salonu, idari bölüm, bilgisayar laboratuarı, spor odası ile uygulamalı laboratuarlarını içerisinde barındıracak."