Kula'da dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kula-Eşme yolu Şeritli Mahallesi mevkisinde, Nazır Hus (51) idaresindeki 17 GM 828 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye uçtu.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve acil servis ekipleri sevk edildi.
Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Nazır Hus'un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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