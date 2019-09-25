Kula'da 'Dumansız araçlar' uygulaması

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlanan 'dumansız araçlar' projesi kapsamında özel araçlara denetim yaptı.



İçişleri Bakanlığı tarafından Manisa Valiliği'ne gönderilen yazı kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla uygulanmaya başlanan 'dumansız araçlar' projesi kapsamında, ülke genelinde olduğu gibi Kula'da da denetimler başladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, şehir içi ve D300 karayolu üzerinde yaptıkları uygulamada trafikte seyreden araç sürücülerine proje hakkında bilgi vererek sigara içmeden araç kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.



Öte yandan Kula'da artırılan trafik denetimleri kapsamında araçlar ve şoförler üzerinde de geniş çaplı denetim yapan ekipler, trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine ve trafiğe çıkmasında sakınca görülen araçlara cezai işlem uyguladı. Sıklaştırılan denetimler kapsamında Sanayi kavşağı ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde yapılan uygulamada 75 araca denetim yapılırken, 8 araç sürücüsüne toplamda 4 bin 655 TL cezai işlem uygulandı. - MANİSA