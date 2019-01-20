Son Dakika Haberleri: Kula'da Duvar Yıkıldı, Taş Parçaları Yola Savruldu

Kula'da Duvar Yıkıldı, Taş Parçaları Yola Savruldu

33 dakika önce

Manisa'nın Kula ilçesinde, kullanılmayan tarihi bir binanın bahçe duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle yıkıldı.

Kula'da Duvar Yıkıldı, Taş Parçaları Yola Savruldu, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde, kullanılmayan tarihi bir binanın bahçe duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle yıkıldı. Taş parçalarının yola devrildiği sırada, yoldan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi.

Olay, Zaferiye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan kullanılmayan bir evde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde evin bahçe duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle yıkıldı. Büyük bir gürültü sesi duyan mahalle sakinleri, dışarıya çıktıklarında gördükleri manzara karşısında şok oldu. Duruman bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve Kula Belediyesi ekipleri intikal etti. Bahçe duvarının diğer kısımlarınında yıkılabileceğini değerlendiren polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Belediyeye ait bir iş makinesi yaptığı çalışma sonucunda yolda bulunan taş parçalarını temizledi. Öte yandan, olayın gerçekleştiği sırada, yoldan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi.

"YIKILACAĞI BELLİYDİ"

Uzun yıllardır kullanılmayan evin duvarının yıkılma tehlikesi olduğunu ve bunun için belediyeye dilekçe verdiğini belirten Nurettin Pehlivan, Yıkılan evin yan tarafında oturuyorum, bu evin yıkılacağı belliydi. Belediyeye defalarca müracaat ettik, dilekçe verdik. Ama yeterince ilgilenmediler. Bu yıkılan evin, arka tarafı da yıkıldı ve bizim evin üzerine doğru her an yıkılma tehlikesi var. Bu yüzden şu anda benim evimde aynı tehlike altında, insanların buradan zarar görebileceğini söylediğimiz halde bir kere olsun gelip de bakmadılar dedi. - Kula

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 08:44 Kaynak: DHA

Manisa, Bahçe, Kula, Güncel
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