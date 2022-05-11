Kula'da emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı - Son Dakika
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Kula'da emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı

11.05.2022 09:04
Kula'da emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliğinde ilçenin kent meydanına kurulan İl Emniyet Müdürlüğü simülasyon aracı ile emniyet kemerinin önemi öğrenci ve vatandaşlara anlatıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliğinde ilçenin kent meydanına kurulan İl Emniyet Müdürlüğü simülasyon aracı ile emniyet kemerinin önemi öğrenci ve vatandaşlara anlatıldı.

Kula'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı, Karayolu Trafik Haftası çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenliyor. İlçe trafiğinin yoğun olduğu noktalarda vatandaşlara bilgilendirmede bulunan ekipler, araç kokusu ve bilgilendirici broşür de dağıtarak vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Ayrıca, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliğinde ilçenin kent meydanına İl Emniyet Müdürlüğü'nün simülasyon aracı kuruldu. Hem vatandaşlara, hem de öğrencilere emniyet kemerinin önemini anlatmak için kurulan simülasyon aracına bindirilen öğrenci ve vatandaşlara, olabilecek bir kaza anında araç içerisinde yaşanabilecek olumsuzluklar gösterildi. Simülasyon aracına binen bazı vatandaşlar, emniyet kemerinin takılı olmasının ne kadar önemli olduğunu ve ters dönen araçta hayat kurtardığını deneyimledi. Emniyet kemerinin önemini anlatan trafik ekipleri, ayrıca vatandaş ve öğrencilere alkol gözlüğü taktırarak, alkollü bir kişinin çevreyi nasıl gördüğü ve nasıl araç kullandığını anlatarak alkollü araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurettin Yarımçam'ın bizzat takip ettiği etkinliklere Kaymakam Kemal Duru da katılarak öğrencilere nasihatte bulundu. - MANİSA

Kula'da emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı
Kula'da emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı
Kula'da emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı
Kula'da emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı
Kula'da emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı
Kula'da emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı
Kula'da emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı
Kula'da emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı
Kula'da emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı
Kula'da emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı

YORUMLAR
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Emniyet Müdürlüğü, Trafik Haftası, Hisarcık, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kula'da emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kula'da emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı - Son Dakika
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